23 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 квітня в народному календарі відзначають день мученика Терентія Маревного. Цього дня дружина, яка згрішила, може покаятися і отримати прощення від чоловіка.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Максим.
Читайте також Рамадан 2020: що відомо про мусульманський піст
Народні прикмети на 23 квітня
– Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.
– Якщо вранці стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.
– На порозі не вітаються і не прощаються, щоб не посваритися.
– Якщо сьогодні побачите павуків – до тепла.
– Якщо ранок туманний – незабаром піде дощ.
Що можна робити 23 квітня
- Щоб привернути в своє життя любов, рекомендується запалювати свічки рожевого кольору.
Що не можна робити 23 квітня
- Щоб не винести зі свого будинку успіх, постарайтеся не виносити сміття після заходу сонця.
Коментарі
Читайте також
22 квітня , 22:48 Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"
22 квітня , 22:17 В Україні стартує тестування вітчизняного препарату, який допоможе боротися з COVID-19
22 квітня , 21:34 Сексуальний Драко: зірка "Гаррі Поттера" звабив мережу оголеним фото з торсом
22 квітня , 21:09 Солістка The Hardkiss Юлія Саніна опанувала нове заняття на карантині: несподіване зіркове хобі
22 квітня , 23:55 Жінку годинами возили між лікарнями в Сумах, поки вона не померла: деталі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Сексуальний Драко: зірка "Гаррі Поттера" звабив мережу оголеним фото з торсом22 квітня , 21:34
-
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна опанувала нове заняття на карантині: несподіване зіркове хобі22 квітня , 21:09
-
Гороскоп на 23 квітня для всіх знаків зодіакусьогодні , 05:05
-
Вагітна Віра Кекелія оголила груди: пікантне фото22 квітня , 22:37
-
Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"22 квітня , 22:48
Пропозиції партнерів
Коментарі