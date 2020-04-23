23 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 квітня в народному календарі відзначають день мученика Терентія Маревного. Цього дня дружина, яка згрішила, може покаятися і отримати прощення від чоловіка.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Максим.

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Народні прикмети на 23 квітня

– Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше промерзати не буде.

– Якщо вранці стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня піде дощ.

– На порозі не вітаються і не прощаються, щоб не посваритися.

– Якщо сьогодні побачите павуків – до тепла.

– Якщо ранок туманний – незабаром піде дощ.

Що можна робити 23 квітня

Щоб привернути в своє життя любов, рекомендується запалювати свічки рожевого кольору.

Що не можна робити 23 квітня