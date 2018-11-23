23 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

349
Що можна і не можна робити 23 листопада
Що можна і не можна робити 23 листопада / unsplash.com

23 листопада 2018 року вшановують пам'ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. У народі була поширена традиція йти зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для їхнього освячення. Пізніше ними годували домашню худобу, і, за повір'ям, домашні тварини після цього повинні бути більш витривалими і здоровими.

23 листопада люди спостерігали за природними явищами і намагалися зрозуміти, якою буде погода в наступні дні і навіть місяці. Також 23 листопада українців чекає найбільш очікуваний день листопада – Чорна п'ятниця, тож спішіть за покупками собі та близьким.

Читайте також: Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців

Іменини 23 листопада святкують: Костянтин, Нестор, Орест.

Народні прикмети на 23 листопада:

– Випав іній – очікуйте мороз.

– Дме вітер – чекайте хуртовини та похолодання.

– Якщо дитина народилася 23 листопада, і цього дня сонячна погода, то у житті буде багато щастя та успіху.

– Ввечері випав іній – чекайте сильного снігопаду.

– Якщо випало багато снігу – зима буде теплою.

– Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.

Що можна робити 23 листопада:

1. Якщо пригостити людину, з якою ви посварені свяченим хлібом, то незабаром ви помиритеся і ваші стосунки неабияк покращаться.

2. Досхочу поласуйте курятиною, качатиною, гусятиною чи індичатиною, адже зовсім скоро розпочнеться Різдвяний піст, який в народні називають Пилипівкою. 

3. Влаштуйте собі грандіозний шопінг. Прикупіть одяг не лише до зими, а й до весни чи літа. Вважається, що всі покупки зроблені цього дня принесуть вам успіх та щастя.

Що не можна робити 23 листопада:

1. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз. 

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

3. Не починайте жодних нових справ.

Теги: LifeStyle Подорожі Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
22 листопада 15:37 Елегантність на кожен день: як восени одягнутися у стилі француженки Бріджит Макрон
7814
Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
22 листопада 15:00 Крем-супи взимку: ТОП-4 рецепти ніжної страви
Юлія Девда 798
Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
22 листопада 14:19 Міжнародний День синів: щирі привітання у віршах
2727
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
22 листопада 12:59 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
7543
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
22 листопада 12:00 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
1928
Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
21 листопада 18:00 Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта
Юлія Девда 1843
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук