23 листопада 2018 року вшановують пам'ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. У народі була поширена традиція йти зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для їхнього освячення. Пізніше ними годували домашню худобу, і, за повір'ям, домашні тварини після цього повинні бути більш витривалими і здоровими.

23 листопада люди спостерігали за природними явищами і намагалися зрозуміти, якою буде погода в наступні дні і навіть місяці. Також 23 листопада українців чекає найбільш очікуваний день листопада – Чорна п'ятниця, тож спішіть за покупками собі та близьким.

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Іменини 23 листопада святкують: Костянтин, Нестор, Орест.

Народні прикмети на 23 листопада:

– Випав іній – очікуйте мороз.

– Дме вітер – чекайте хуртовини та похолодання.

– Якщо дитина народилася 23 листопада, і цього дня сонячна погода, то у житті буде багато щастя та успіху.

– Ввечері випав іній – чекайте сильного снігопаду.

– Якщо випало багато снігу – зима буде теплою.

– Голосно цвірінькають горобці – до відлиги.

Що можна робити 23 листопада:

1. Якщо пригостити людину, з якою ви посварені свяченим хлібом, то незабаром ви помиритеся і ваші стосунки неабияк покращаться.

2. Досхочу поласуйте курятиною, качатиною, гусятиною чи індичатиною, адже зовсім скоро розпочнеться Різдвяний піст, який в народні називають Пилипівкою.

3. Влаштуйте собі грандіозний шопінг. Прикупіть одяг не лише до зими, а й до весни чи літа. Вважається, що всі покупки зроблені цього дня принесуть вам успіх та щастя.

Що не можна робити 23 листопада:

1. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

3. Не починайте жодних нових справ.