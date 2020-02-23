23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 лютого в народному календарі вшановують день Прохора і Харлампія. Цього дня сонце піднімається високо над горизонтом, а морози помало відступають.

Іменини сьогодні святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Галина, Геннадій, Григорій, Марк.

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Народні прикмети на 23 лютого

– Ясний місяць на Прохора – вже на початку березня чекайте на грози.

– Прийшов Прохір – весна завітала у двір, зовсім скоро настане справжнє тепло.

Що можна робити 23 лютого

​1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

2. У цей день можна знімати пристріт та лікувати хвороби голови. Це також чудовий час для виготовлення амулетів.

Що не можна робити 23 лютого

1. Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.

2. У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.