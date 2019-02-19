23-річна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом: пікантне фото

Зірка соціальних мереж, яка має понад 8 мільйонів підписників, Демі Роуз не втрачає свою популярність завдяки відвертим знімкам. 23-річна британська модель не соромиться демонструвати своє тіло та приміряти епатажні вбрання.

Новий знімок Демі традиційно опублікувала на сторінці в Instagram.

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На звабливому селфі британка демонструє пишні груди у бюстгальтері. Її образ доповнюють масивні сережки-кільця у вухах і насичений макіяж с акцентом на очах.

"Сподіваюсь, у всіх хороші вихідні", – підписала фото Роуз.

За два дні таке фото у мережі назбирало близько 400 тисяч вподобань і безліч коментарів від прихильників.



Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby