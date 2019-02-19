23-річна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом: пікантне фото
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Зірка соціальних мереж, яка має понад 8 мільйонів підписників, Демі Роуз не втрачає свою популярність завдяки відвертим знімкам. 23-річна британська модель не соромиться демонструвати своє тіло та приміряти епатажні вбрання.
Новий знімок Демі традиційно опублікувала на сторінці в Instagram.
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На звабливому селфі британка демонструє пишні груди у бюстгальтері. Її образ доповнюють масивні сережки-кільця у вухах і насичений макіяж с акцентом на очах.
"Сподіваюсь, у всіх хороші вихідні", – підписала фото Роуз.
За два дні таке фото у мережі назбирало близько 400 тисяч вподобань і безліч коментарів від прихильників.
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby
Джерело: LifeStyle 24
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