23-річна Демі Роуз похизувалася пишним бюстом: пікантне фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / www.gettyimages.com

Зірка соціальних мереж, яка має понад 8 мільйонів підписників, Демі Роуз не втрачає свою популярність завдяки відвертим знімкам. 23-річна британська модель не соромиться демонструвати своє тіло та приміряти епатажні вбрання.

Новий знімок Демі традиційно опублікувала на сторінці в Instagram.

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На звабливому селфі британка демонструє пишні груди у бюстгальтері. Її образ доповнюють масивні сережки-кільця у вухах і насичений макіяж с акцентом на очах. 

"Сподіваюсь, у всіх хороші вихідні", – підписала фото Роуз.

За два дні таке фото у мережі назбирало близько 400 тисяч вподобань і безліч коментарів від прихильників.

демі роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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