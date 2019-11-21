23-річна модель Слік Вудс заявила, що проходить курс хіміотерапії

Популярна американська модель Слік Вудс, яка активно співпрацює з брендом Ріанни, заявила, що проходить курс хіміотерапії. Манекенниця вирішила не розсекречувати деталей своєї хвороби, заявивши, що все буде добре.

Відвертим зізнанням вона поділилась із прихильниками на офіційній інстаграм-сторінці. Слік Вудс зазначила, що вже розпочала курс лікування хіміотерапією та закликала всіх людей, які мають подібні проблеми зі здоров'ям не відмовлятись від допомоги лікарів. Водночас американська модель вирішила не розкривати деталей своєї недуги.

Читайте також: У ведучої Алли Мазур виявили онкологію: подробиці

"Як я ставлюся до хіміотерапії? Закликаю всіх, хто повинен пройти її!" – написала Слік Вудс. До допису вона додала хештег #atleastimalreadybald, що означає, що вона готова лисіти.

На таке зізнання миттєво відреагували прихильники американської моделі та її колеги. Однак підтримку від інших Слік Вудс досить агресивно сприйняла, заявивши, що не хоче, аби до неї ставились, як до жертви.

За даними західних ЗМІ, у моделі діагностували третю стадію меланоми – злоякісної пухлини, яка розвивається з пігментних клітин. Однак цю інформацію не підтвердила ані сама модель, ані її представники.

Читайте також: В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої

Важливо! Хоч хіміотерапію найчастіше використовують для лікування онкохвороб, це не означає, що модель хвора саме на рак. Хіміотерапію можуть призначати при деяких захворюваннях кісткового мозку та порушеннях імунної системи. Так, голлівудська акторка Сельма Блер пройшла курс такого лікування, щоб усунути симптоми розсіяного склерозу.

Що відомо про Слік Вудс? Це одна із перспективних американських моделей, справжнє ім'я якої – Сімон Томпсон. Виховувала манекенницю її бабуся, оскільки батьки Слік Вудс потрапили до в'язниці. У підлітковому віці дівчина часто потрапляла за ґрати через банківські махінації та вживання наркотиків. Однак все кардинально змінилось, коли вона випадково познайомилась з моделлю Ешом Стайместом. Саме він допоміг ефектній американці стали манекенницею.



Зйомки для Calvin Klein, контракт з агентством Lions, покази Marc Jacobs і Jeremy Scott, фотосесія для календаря Pirelli з Наомі Кемпбелл – це далеко не всі досягнення манекенниці. Наразі Слік Вудс активно співпрацює з брендом Ріанни Fenty Beauty та є його обличчям. У 2018 році модель вийшла на подіум на останніх днях вагітності, а просто під час показу у неї почались пологи. Однак Слік Відс не подала і виду, а тільки за лаштунками шоу попросила терміново відвезти її до лікарні. Тоді модель народила хлопчика, якого назвала Сафіром.