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23 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 23 січня / Фото з відкритих джерел

23 січня вшановується пам’ять Пратулинських мучеників. Свою назву отримали від назви села Пратулин, в якому жили, відстоювали свою віру і загинули. У цей день також відзначають День каліграфії або ручного письма. Відповідне свято заснували з метою нагадати всім про унікальність письма та про неповторність почерку кожної людини.

Іменини сьогодні святкують: Анатолій, Григорій, Макар.

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Народні прикмети на 23 січня

– На деревах іній – літо буде прохолодним.

– Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

– Дощ віщує в цей день тепле літо. 

– Дме вітер з півдня, то у червні будуть часто йти грози і дощі.

– Якщо 23 січня багато снігу – буде багато хліба.

Що можна робити 23 січня

1. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я.

Що не можна робити 23 січня

1. За повір’ям, сьогодні не можна зичити гроші.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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