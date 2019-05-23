23 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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23 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 23 травня / Фото з відкритих джерел

23 травня 2019 року відзначають Симона Зилота. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.

Іменини сьогодні святкують: Таїсія, Кирило, Василь.

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Народні прикмети на 23 травня

– Посіяна на Симона Зилота пшениця дасть відмінний урожай.

– Дощ у цей день обіцяє дощове літо.

– Увечері з’явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.

– Вранці бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.

– До світанку чути спів птахів – до дощу.

– Якщо сон з 22 на 23 травня не виповниться одразу – то він порожній. Гарне сновидіння, побачене вдень 23 травня, здійсниться через два тижні, погане – через рік.

Що можна робити 23 травня

1. 23 травня – пророчий день: всі ворожіння будуть правильними. Щоб поворожити, ввечері напередодні візьміть дванадцять бобів (одинадцять білих і один чорний). Покладіть їх перед сном під подушку. Вранці дістаньте одне зернятко. Якщо попалося біле, то нічого поганого вам найближчим часом не загрожує. Чорний біб – знак попередження.

Що не можна робити 23 травня 

1. Відмовтеся від планів і проведіть цей день вдома. Якщо ж залишитися вдома не виходить, то перед виходом тричі прочитайте оберіг.

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Теги: LifeStyle Традиції
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