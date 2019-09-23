23 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 вересня вшановується пам'ять святителів Петра і Павла. Святий Петро боровся з язичниками, а святий Павло проповідував на території Нікеї.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

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Народні прикмети на 23 вересня

– Багато горобини 23 вересня – восени буде багато дощів

– Мало горобини 23 вересня – до сухої осені.

Що можна робити 23 вересня

1. Якщо зірвати горобину в цей день, то вона захистить від нечистої сили і застуди.

2. Поставте в будинку гілочку горобини, щоб залучити в життя щастя.

3. Розпочинайте нові справи цього дня – вони успішно завершаться.

Що не можна робити 23 вересня