23 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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23 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 23 вересня / Фото з відкритих джерел

23 вересня вшановується пам'ять святителів Петра і Павла. Святий Петро боровся з язичниками, а святий Павло проповідував на території Нікеї.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

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Народні прикмети на 23 вересня

– Багато горобини 23 вересня – восени буде багато дощів

– Мало горобини 23 вересня – до сухої осені. 

Що можна робити 23 вересня

1. Якщо зірвати горобину в цей день, то вона захистить від нечистої сили і застуди.

2. Поставте в будинку гілочку горобини, щоб залучити в життя щастя. 

3. Розпочинайте нові справи цього дня – вони успішно завершаться. 

Що не можна робити 23 вересня

1. До полудня не можна рахувати дрібні гроші, адже не буде великих грошей.

2. Не можна цього дня заводити кошеня, бо домашня тварина може принести нещастя.

3. Нічого не позичайте цього дня сусідам, особливо сіль.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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