24 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 червня в народному календарі відзначається день Варнави. Вважається, що в цей день розгулює нечиста сила, тому важливо не виходити з дому без особливої потреби.
Іменини сьогодні святкують: Єфрем, Марія.
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Народні прикмети на 24 червня
– Теплі червневі ночі обіцяють багатий урожай плодів.
– Туман стелиться по воді – буде багато грибів.
– Голубів в сонячний день не видно – погода зіпсується.
– Якщо під час дощу сонце виглянуло – скоро проясниться.
– Під час грози довго чути гуркіт грому – до затяжної негоди.
– Сон з 23 на 24 червня – віщий. Розповідати про нього нікому не можна. Сновидіння, побачене в день 24 червня, пусте. Але про те, що вам приснилося, теж краще нікому не розповідайте.
Що можна робити 24 червня
- Кажуть, якщо сьогодні одягнути нове вбрання – то до кінця року вас буде супроводжувати успіх.
Що не можна робити 24 червня
- Сьогодні не можна рвати із землі траву, адже по ній могла ходити нечиста сила.
- В цей день не рекомендовано займатися рукоділлям, адже таким чином можна зашити своє щастя.