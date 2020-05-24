24 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 травня в народному календарі вшановуються творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Також цього дня відзначається пам'ять священномученика Мокія. 24 травня часто називають Мокрим, адже саме цього дня часто падає дощ.

Первоучителі Кирило та Мефодій родом були з міста Солунь. Народилися вони в знатній християнській сім'ї та отримали освіту. Старший брат Мефодій вивчив слов'янську мову, а через 10 років постригся в ченці на горі Олімп.

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Кирило здобув освіту в учителів Константинополя. Його прозвали філософом, адже він досконало вивчив багато мов та наук.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Костянтин, Ростислав, Олександр.

Народні прикмети на 24 травня

– Якщо туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.

– Туман на Мокія – до дощового літа.

– Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.

– Спекотна і суха погода – до посушливого літа.

– Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Що можна робити 24 травня

Сьогодні вдалий день для навчання. Вам будуть добре даватися точні науки та вивчення іноземної мови.

Що не можна робити 24 травня