24 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 березня в народному календарі відзначається день святителів Юхима та Софронія.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Юхим.

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Народні прикмети на 24 березня

– Вранці іній – значить, наступний день буде без дощів.

– Якщо холод закінчився, то можна очікувати на тепле літо.

– Поривчастий і холодний вітер – весна буде прохолодною.

– Зозуля прилетіла раніше, ніж на деревах листя з'явилися – чекайте неврожаю.

– Граки літають високо і швидко опускаються на землю – до дощу.

– Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – чекайте на похолодання.

– Журавлі низько пролітають над землею – до дощу.

Що можна робити 24 березня

​1.Якщо цього дня зібрати талу воду, то її можна використовувати для лікування чи поливу рослин. Вважається, що вона має цілющі властивості.

2.За повір'ям, на Юхима й Софронія співає перша зозуля. І якщо ви почуєте її спів, то потрусіть трішки гаманець. Таким чином можна привернути успіх і багатство.

Що не можна робити 24 березня

1.Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.