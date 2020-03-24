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24 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 24 березня / Фото з відкритих джерел

24 березня в народному календарі відзначається день святителів Юхима та Софронія.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Юхим. 

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Народні прикмети на 24 березня

– Вранці іній – значить, наступний день буде без дощів.

– Якщо холод закінчився, то можна очікувати на тепле літо.

 – Поривчастий і холодний вітер – весна буде прохолодною.

 – Зозуля прилетіла раніше, ніж на деревах листя з'явилися – чекайте неврожаю.

 – Граки літають високо і швидко опускаються на землю – до дощу.

 – Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – чекайте на похолодання. 

 – Журавлі низько пролітають над землею – до дощу.

Що можна робити 24 березня

​1.Якщо цього дня зібрати талу воду, то її можна використовувати для лікування чи поливу рослин. Вважається, що вона має цілющі властивості.

2.За повір'ям, на Юхима й Софронія співає перша зозуля. І якщо ви почуєте її спів, то потрусіть трішки гаманець. Таким чином можна привернути успіх і багатство.

Що не можна робити 24 березня

1.Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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