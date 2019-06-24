24 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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24 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 24 червня / news.church.ua

З 24 червня християни починають дотримуватися Петрового посту. Петрів піст встановлений на честь святих апостолів Петра і Павла. Петровський або Петрів піст має й другу назву – Апостольський.

Петрів піст – час очищення від нeгaтиву, злa і грiхiв. Істинно віруючі християни дотримуються всіх правил посту, особливо, що стосується їжі. Намагайтесь також утриматися від згyбнuх звичок та робіть добро оточуючим.

Іменини сьогодні святкують: Марія. 

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Народні прикмети на 24 червня 

– Теплі червневі ночі обіцяють багатий урожай плодів.

– Туман стелиться по воді – буде багато грибів.

– Голубів в сонячний день не видно – погода зіпсується.

– Якщо під час дощу сонце виглянуло – скоро проясниться.

– Під час грози довго чути гуркіт грому – до затяжної негоди.

– Сон з 23 на 24 червня віщий. Розповідати про нього нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 24 червня, пусте. Але про те, що вам приснилося, теж краще нікому не розповідайте.

Що можна робити 24 червня

1. Рекомендується тримати душу в смиренності та молитися. 

Що не можна робити 24 червня 

1. Під час посту не можна хрестити немовлят і вінчати молодят. 

2. Не можна займатися рукоділлям, адже таким чином можна зашити своє щастя.

3. Не можна давати гроші в борг і стригти волосся. 

4. Не можна ворожити, адже, ймовірно, можна накликати у своє життя біду. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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