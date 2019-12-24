24 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 грудня католики відзначають Святий Вечір. Уся сім'я чекає на появу першої зірки, а потім разом сідає до святкового столу. Господині подають на стіл 12 пісних страв. Починається Свята Вечеря з молитви. На столі повинна палати свічка, яка символізуватиме різдвяну зірку. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.

Іменини 24 грудня святкують: Данило.

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Народні прикмети на 24 грудня

– Білки збираються в одному дуплі – чекайте на сильні морози.

– Сонячні промені йдуть вгору – незабаром настане холод. Якщо йдуть вниз – очікуйте заметіль.

Що можна робити 24 грудня

1. У переддень Різдва уникайте надто яскравого вбрання. Одягніть на Святу Вечерю вишиванку чи той одяг, який не буде привертати увагу.

2. У Святу ніч настає магічний час, який сприяє здійсненню та реалізації задуманого, тож сміливо загадуйте бажання.

3. Попросіть вибачення у всіх людей, яких ви раніше образили.



Святий Вечір 2019

Що не можна робити 24 грудня

1. У Святий Вечір не рекомендується запрошувати за стіл друзів чи знайомих. У цей день за столом повинна бути лише родина.

2. Не можна спізнюватися на Святу вечерю, адже увесь рік будете перебувати далеко від дому.

3. У цей день не можна сваритися з близькими та родичами.

4. Не вставайте зі столу, поки не скуштуєте усі 12 страв.

5. Під час трапези на Святий Вечір не можна виходити з дому.

6. Після Святої Вечері їжу зі столу не викидайте, а залишіть на столі.