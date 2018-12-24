24 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 24 грудня
Що можна і не можна робити 24 грудня / inlviv.in.ua

24 грудня 2018 року католики готуються до Різдва. Ввечері родина чекає на появу першої зірки та сідає до святкового столу. На стіл подають 12 пісних страв. Святу вечерю починають із молитви, яку зачитує голова сімейства. На столі запалюють свічку, яка символізує різдвяну зірку. В кінці Святвечора традиційно співають колядки та йдуть до храму на святкову різдвяну Месу.

Іменини 24 грудня святкують: Данило, Іван, Микола, Петро.

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Народні прикмети на 24 грудня:

– Сонячні промені йдуть вгору – незабаром настане холод. Якщо йдуть вниз – очікуйте заметіль.

– Кілька білок збираються в одному дуплі – будуть сильні морози.

Що можна робити 24 грудня

1. Попросіть вибачення у всіх, кого ви раніше образили.

2. Одягайте світлий одяг. Це допоможе уникнути трауру.

3. Поминати покійних та не викидайте нелоїдки зі столу. 

4. Загадайте бажання у Святу ніч, цей магічний час посприяє здійсненню та реалізіції задуманого.

святвечір 2018
Що можна робити в Святвечір 2018

Що не можна робити 24 грудня

1. Не спізнюйтеся на святу вечерю, адже весь рік будете далеко перебувати від дому.

2. Не вставайте зі столу, поки не скоштуєте 12 страв.

3. Під час Святої вечері не можна виходити з дому.

4. Не бажано до столу запрошувати друзів чи знайомих. Цей вечір треба провести у колі сім'ї.

5. Цього дня категорично забороняється підвищувати на рідних голос та сваритися.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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