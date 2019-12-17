24 Канал очолив рейтинг українських видань, які пишуть про кохання

Український медіапростір дає чималий вибір тем для читачів: від політики та релігії до світських новин. Однак завжди популярність отримують статті про кохання. Представники MediaMonitoringBot проаналізували всі видання, які пишуть про LifeStyle, та склали відповідний рейтинг. Очолив список сайт 24 Каналу!

Відповідна інформація з'явилась на фейсбук-сторінці Media Monitoring Bot. За даними його представників, для визначення переможця проаналізували новини з найпопулярніших 200 інформаційних видань України. Телеграм-бот визначив, скільки разів журналісти писали про любов та вживали слово "кохання". Оцінювали роботу ЗМІ виключно за листопад 2019 року.

Важливо: 24 канал – найпопулярніший сайт з новинами в Україні: дані за серпень 2019

За результатами підрахунків, рейтинг очолив 24 Канал. На сайті діє окрема рубрика LifeStyle 24, журналісти якої оперативно подають інформацію про зміни в особистому житті не тільки українських зірок, але й закордонних. Окрім цього, тут можна знайти чимало корисних порад щодо побудови стосунків.

А титул найбільш велелюбного видання в листопаді отримує 24 Канал... Дякуємо, що пишете про це почуття!

– йдеться в офіційному повідомленні.

До п'ятірки сайтів, які пишуть про кохання, також потрапили популярні видання. Другий щабель посіло Сегодня, третій – Gazeta.ua, четвертий – Факти ICTV. А от закрив п'ятірку найкращих сайтів, які найчастіше згадували про любов, Укрінформ. З якими показниками вітчизняні ЗМІ розмістились у рейтингу – дивіться в інфографіці.



Рейтинг видань, які пишуть про кохання / Facebook / @MediaMonitoringBot

Що таке MediaMonitoringBot?

Це телеграм-бот, який оцінює частоту згадування ключових слів в онлайн-виданнях. Спершу сервіс створювали для внутрішнього користування агентства SERM, однак згодом зрозуміли, що зібрані дані можуть бути корисними для суспільства. Цікаво, що подібний бот Google Alerts моніторить результати у видачі Google, водночас як MediaMonitoringBot відстежує безпосередньо сайти популярних онлайн-видань. Завдяки цьому користувач отримує повідомлення оперативніше і тільки в разі згадки в авторитетному ЗМІ з великим охопленням.