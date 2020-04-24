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24 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 24 квітня / Фото з відкритих джерел

24 квітня в народному календарі вшановують пам’ять мученика Антипа Водогона, який був учнем Іоанна Богослова. Язичники вимагали від нього перестати проповідувати, але він відмовився. Тоді його замучили до смерті.

Іменини сьогодні святкують: Антип, Яків.

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Народні прикмети на 24 квітня

 – Вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно.

 – Якщо з невеликих хмар утворюються великі хмари і з'єднуються разом – чекайте сильної зливи.

 – Лід на річках 24 квітня ще не розтанув – літо буде холодним.

Що можна робити 24 квітня

  1. Сьогодні рекомендовано лікувати зуби народними засобами, адже в цей день вони мають особливу силу. 

Що не можна робити 24 квітня 

  1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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