24 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 24 квітня / Фото з відкритих джерел

24 квітня в народному календарі вшановують пам’ять мученика Антипа Водогона, який був учнем Іоанна Богослова. Язичники вимагали від нього перестати проповідувати, але він відмовився. Тоді його замучили до смерті.