24 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 липня в народному календарі вшановується пам’ять Євфимії Всехвальної. Також у цей день церква згадує київську княгиню Ольгу, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Ольга.

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Народні прикмети на 24 липня

– Сни побачені в цей день є віщими.

хреститися або надягати хрест – до швидкої смерті;

коня запрягати – до важкої праці;

ялинку прикрашати – до довгого життя;

зрубати ялину або сосну – до хвороби;

жадібно воду пити – до любовного страждання;

відкривати парасольку – до дощу;

палаючий факел тримати в руці – до перемоги над ворогом;

гладити речі – до побачення;

замурзані діти – до ганьби;

водяні лілії – до легкого смутку;

війна – до спокою;

брудні довгі нігті – до багатства.

– Якщо грім гримить на Євфимію, то на наступний день риба добре клювати буде.

– Гучний грім – до тривалої зливи, глухий – до тихого дощу.

– Павук сидить посеред павутини – до дощу.

– Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.

– Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.

– На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.

Що можна робити 24 липня

1. Сьогодні варто більше часу приділити пізнанню нового.

Що не можна робити 24 липня

1. Прати одяг (зробити це потрібно напередодні).

2. Позичати хліб, сіль, гроші.

3. Планувати дату весілля.