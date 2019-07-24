24 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1358 Читать новость на русском
24 липня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 24 липня / news.church.ua

24 липня в народному календарі вшановується пам’ять Євфимії Всехвальної. Також у цей день церква згадує київську княгиню Ольгу, яка прийняла християнство ще до хрещення Русі.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Ольга.

Читайте також: День Ольги: найкращі картинки-привітання

Народні прикмети на 24 липня

– Сни побачені в цей день є віщими. 

  • хреститися або надягати хрест – до швидкої смерті;
  • коня запрягати – до важкої праці;
  • ялинку прикрашати – до довгого життя;
  • зрубати ялину або сосну – до хвороби;
  • жадібно воду пити – до любовного страждання;
  • відкривати парасольку – до дощу;
  • палаючий факел тримати в руці – до перемоги над ворогом;
  • гладити речі – до побачення;
  • замурзані діти – до ганьби;
  • водяні лілії – до легкого смутку;
  • війна – до спокою;
  • брудні довгі нігті – до багатства.

– Якщо грім гримить на Євфимію, то на наступний день риба добре клювати буде.

– Гучний грім – до тривалої зливи, глухий – до тихого дощу.

– Павук сидить посеред павутини – до дощу.

– Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.

– Спекотний сонячний день – до хорошого урожаю зернових.

– На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.

Що можна робити 24 липня

1. Сьогодні варто більше часу приділити пізнанню нового.

Що не можна робити 24 липня

1. Прати одяг (зробити це потрібно напередодні).

2. Позичати хліб, сіль, гроші.

3. Планувати дату весілля.

blog_ava
Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
12840
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Біль і слава": окраса Каннського кінофестивалю з Бандерасом у головній ролі
сьогодні 12:10 "Біль і слава": окраса Каннського кінофестивалю з Бандерасом у головній ролі
Юлія Ліпенцева 301
В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
23 липня 20:03 В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
2227
Julik: "Змінам властиво бути!"
23 липня 19:25 Julik: "Змінам властиво бути!"
427
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
23 липня 13:59 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
426
"Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
23 липня 12:26 "Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1260
Новини
Більше новин
Залиште відгук