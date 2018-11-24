24 листопада 2018 року вшановують пам'ять Федора Студита, який жив у VIII-IX столітті та був відомий, як візантійський чернець. В народі кажуть, що саме з цього дня Федір починає студити землю.

Цього дня наставала пора, коли пересідали на сани, тому 24 листопада називали Санниця. Також дівчатка намагалися за допомогою ворожіння дізнатися ім'я судженого.

Іменини 24 листопада святкують: Віктор, Максим, Степан, Федір.

Читайте також: Місячний календар стрижок на листопад 2018: дієві поради

Народні прикмети 24 листопада:

– Якщо цього дня світить сонце – чекайте похолодання.

– Йде дощ – до Введення протримається тепло.

– На небі багато зірок – буде багато грибів і ягід.

Що можна робити 24 листопада:

1. Влаштуйте цього дня веселий та яскравий день. Катайтеся з друзями на санях та розважайтеся досхочу.

2. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

3. Завершіть цього дня всі сільськогосподарські роботи. Якщо цього не зробити, наступний рік буде неврожайним та важким.

Що не можна робити 24 листопада:

1. Не влаштовуйте сватань та весіль цього дня, адже подружнє життя буде нещасливим.

2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.