24 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 лютого 2019 року вшановується пам'ять християнського святого Власія Севастійського (Велеса). Святий був благочестивим, лікував людей та здійснював чудеса.

Після Велеса сильні зимові холоди відступають. У народі кажуть, що після цього дня тривають ще 7 морозів: 3 доби до Велеса, 1 доба на Велеса і 3 – після. Люди казали: "Власій прийшов, роги з зими збив".

Читайте також: Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці

Велесевські морози – найсильніші, однак вони пройдуть і зима скоро завершиться. Зазвичай, в останні зимові дні спостерігалася сильна заметіль.

Колись селяни вшановували святого Велеса, як покровителя рогатої худоби. Мученика в народі прозвали "коров’ячим богом", а день – "коров’ячим святом". Для благополуччя худоби, ікони із зображенням Велеса встановлювали в хлівах і корівниках.



Велес (Власій) покровитель худоби

Іменини сьогодні святкують: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар.

Народні прикмети на 24 лютого

– Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

– Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

– Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

– Грім – до сильних вітрів.

Що можна робити 24 лютого

1. Цього дня варто молитися Власію про здоров'я домашніх тварин та приплід.

Що не можна робити 24 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.