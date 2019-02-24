24 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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24 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 24 лютого 2019
Що можна і не можна робити 24 лютого / www.1zoom.ru

24 лютого 2019 року вшановується пам'ять християнського святого Власія Севастійського (Велеса). Святий був благочестивим, лікував людей та здійснював чудеса.

Після Велеса сильні зимові холоди відступають. У народі кажуть, що після цього дня тривають ще 7 морозів: 3 доби до Велеса, 1 доба на Велеса і 3 – після. Люди казали: "Власій прийшов, роги з зими збив". 

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Велесевські морози – найсильніші, однак вони пройдуть і зима скоро завершиться. Зазвичай, в останні зимові дні спостерігалася сильна заметіль.

Колись селяни вшановували святого Велеса, як покровителя рогатої худоби. Мученика в народі прозвали "коров’ячим богом", а день – "коров’ячим святом". Для благополуччя худоби, ікони із зображенням Велеса встановлювали в хлівах і корівниках.

Велес (Власій) покровитель худоби
Велес (Власій) покровитель худоби

Іменини сьогодні святкують: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар. 

Народні прикмети на 24 лютого

– Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

– Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

– Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

– Грім – до сильних вітрів.

Що можна робити 24 лютого

1. Цього дня варто молитися Власію про здоров'я домашніх тварин та приплід. 

Що не можна робити 24 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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