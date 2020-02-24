24 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 лютого в народному календарі вшановують пам'ять християнського святого Власія Севастійського (Велеса). Святий був благочестивим, лікував людей та здійснював чудеса.

За народними прикметами, після Велеса сильний зимовий холод відступає, однак сильний мороз протримається ще 7 днів. Велесевські морози – найсильніші, втім вони швидко минають і зима скоро піде. Зазвичай, в останні зимові дні спостерігаєься сильна заметіль.

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В давнину селяни вшановували святого Велеса, як покровителя рогатої худоби. В народі мученика прозвали "коров’ячим богом", а день – "коров’ячим святом". Для благополуччя худоби, ікони із зображенням Велеса встановлювали в хлівах і корівниках.

І​менини сьогодні святкують: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Захар.

Народні прикмети на 24 лютого

– Чути грім – готуйтеся до непогоди та сильних вітрів.

– Якщо багато довгих бурульок – то весна буде пізньою.

– Відлига наступила цього дня – морозів більше не буде.

– Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Що можна робити 24 лютого

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 24 лютого

​1. Якщо 24 лютого випадає на понеділок, то в цей день не можна в дорогу збиратися – до невдачі.