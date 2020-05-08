Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному

Тривалий час "своє кіно" в українців асоціювалось з радянським чи російським кінематографом. З початком війни на Сході гостро постало питання: чим же замінити оте "своє кіно", яке виробляє країна-агресор. І реакція вітчизняних режисерів не забарилась!

За останні 5 років українське кіно зробило значний прогрес у створенні нового, вже свого, українського продукту. Але варто пам’ятати, що вітчизняний кінематограф має столітню історію – українські стрічки творили і в жорстку сталінську добу, і в буремні для молодої України 90-ті роки. Тому журналісти LifeStyle 24 створили добірку найкращих вітчизняних фільмів усіх часів.

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"Захар Беркут" (2020)

Одна з найкращих українських кінострічок сучасності – "Захар Беркут". Його створили у співпраці з Голлівудом, тому глядачі побачать захопливий екшн, переплетений з історичними подіями. Фільм розкаже про боротьбу українського загону Захара Беркута з Ордою.

Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

"Мої думки тихі" (2020)

Українська комедія "Мої думки тихі" вже стала своєрідною сенсацією у світі кіно. Тисячі людей написали схвальні відгуки про кінострічку, після чого цей фільм отримав "Золоту Дзиґу".

В основі сюжету – історія звукорежисера, який вирушає у мандрівку Карпатами зі своєю мамою. Тому на героїв очікує чимало кумедних пригод, від яких неможливо втримати сміх.

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"Черкаси" (2019)

Фільм "Черкаси" розкаже історію про корабель, який дислокується у порту кримського озера. Коли ж півострів анексують росіяни, один за одним українські військові кораблі здаються більш озброєним загарбникам. І лише екіпаж "Черкас" вирішує чинити опір окупантам.

Дивіться трейлер до фільму "Черкаси": відео

"Кіборги" (2017)

Це історія не про війну на Донбасі, а про сучасних героїв. Не зважаючи на вік, походження та професію, їх об'єднує одне – захистити рідну землю від ворогів.

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"Сторожова застава" (2017)

Під час сонячного затемнення головний герой Вітько потрапляє у часи Київської Русі, коли ведеться війна між Добром і Злом. У його руках – магічний камінь, який дає надприродну силу. Вітько стає на бік добра разом з легендарними богатирями, тому тільки від хоробрості хлопця залежить, чи буде майбутнє таким, яким його знають сьогодні.

Дивіться трейлер до фільму "Сторожова застава": відео

"Додому" (2019)

Фільм розкаже про кримськотатарську сім'ю, яка переживає втрату старшого сина. Батько хлопця вирушає до Києва, щоб забрати його тіло та молодшого нащадка, який теж переїхав до столиці. На головних героїв чекає мандрівка додому, під час якої розкриються не тільки звичаї кримських татар, але й непрості стосунки батьків та дітей.

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"Брати. Остання сповідь" (2013)

Це психологічна драма про двох братів-гуцулів. В їхнє карпатське село приїжджає письменниця, яка читає в місцевому монастирі лекцію про святих та юродивих. Через певні обставини жінка не може покинути хутір і стає єднальною ланкою поміж двома братами, що за останні 40 років не промовили один одному ані слова.

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"Плем’я" (2014)

Драма Мирослава Слабошпицького про глухонімих підлітків та їхню тяжку долю в інтернаті. Стрічка відзнята мовою глухонімих без дубляжу чи субтитрів, а головні герої фільму – не професійні актори, а звичайні підлітки.

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"Незламна" (2015) Останній українсько-російський історико-драматичний бойовик про жінку-снайпера, знятий ще до війни на Сході України. В основу стрічки лягла реальна історія легендарної Людмили Павличенко. Просто зі студентської лави Київського університету Шевченка дівчина вирушила на фронт і стала живою легендою. Пізніше вона відвідала США, де познайомилася з першою леді Елеонорою Рузвельт. А в Конгресі Павліченко виголосила полум'яну промову, за 2 місяці після якої було відкрито Другий фронт. Дивіться трейлер до фільму "Незламна": відео

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"Поводир" (2014)

Історична драма Олеся Саніна про трагічну долю українських кобзарів у часи сталінських репресій. Гаслом фільму є фраза: "Заплющ очі – дивись серцем". Одну з головних ролей у стрічці зіграла українська співачка Джамала. Вона записала і саундтрек до фільму.

Фільм глибоко проникав у свідомість українців. Багато хто, виходивши з кінотеатру, не міг опанувати емоцій кілька годин.

Дивіться трейлер до фільму "Поводир": відео

"Іван Сила" (2013)

Дитячий фільм режисера Віктора Андрієнка. В основі – книга Олександра Гавроша "Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу". Це історія українця, який виборов титул найсильнішої людини світу 20 століття. Головну роль зіграв український силач Дмитро Халаджі.

Дивіться трейлер до фільму "Іван Сила": відео

"Тіні незабутих предків" (2013) Молодіжний трилер Любомира Левицького. Фільм базується на давніх українських легендах, а усі зйомки відбуваються в українських Карпатах. До речі, оператором став американець Марк Еберлі, відомий своїми роботами у фільмах "Сутінки", "Небесний форсаж", "Гордий американець" тощо. Дивіться трейлер до фільму "Тіні незабутих предків": відео "Параджанов" (2013) Біографічний фільм про легендарного українського і вірменського режисера Сергія Параджанова. Попри критику радянської влади та навіть тюрму, кіномитець залишився вірним собі і продовжував творити. Цей фільм також був висунутий від України на премію Оскар в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Дивіться трейлер до фільму "Параджанов": відео "Той, хто пройшов крізь вогонь" (2011) Військова мелодрама Михайла Іллєнка розповідає про долю радянського пілота, який став вождем індіанського племені. Стрічка містить багато містичних і навіть казкових сцен, притаманних фільмам Михайла Іллєнка. Прослідковується зв'язок з іншою роботою Михайла Іллєнка — "Фучжоу".

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"Сафо. Кохання без меж" (2008)

Українська еротика, яку створив британський режисер Роберт Кромбі. Це провокаційна історія про нестримну любов і пристрасть двох жінок. Події фільму розгортаються на грецькому острові Лесбос в 1926 році. Зйомки відбувались на кіностудії "Ялта. Фільм". А саундтреком стала пісня українського гурту Lama "Знаєш, як болить".

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"Ілюзія страху" (2008)

Український трилер, знятий за мотивами роману нині секретаря РНБО Олександра Турчинова. Фільм був висунутий від України на премію "Оскар". Головний герой – бізнесмен живе двома паралельними життями і не може зрозуміти, де ж дійсність.

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"Аврора" (2006) Мелодрама Оксани Байрак. Це історія маленької дівчинки Аврори, що постраждала у Чорнобильській аварії. Фільм представляв Україну на премії "Оскар". Режисер та продюсер Байрак отримала за цей фільм премії в трьох номінаціях: "Найкращий вітчизняний прокатний фільм", "Найкращий сайт до фільму" та "Людина року в кінобізнесі". Дивіться трейлер до фільму "Аврора": відео "Штольня" (2006)

Перший україномовний трилер Любомира Левицького. Стрічку багато критикували через банальний сценарій та поганеньку акторську гру. Головних героїв трилера зіграли переважно молоді українські співаки. Та заради першого вітчизняного трилеру українці активно штурмували кінотеатри. У підсумку фільм зібрав близько 120 тисяч доларів касових зборів.