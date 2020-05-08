Найкращі українські фільми усіх часів, які варто переглянути кожному
Тривалий час "своє кіно" в українців асоціювалось з радянським чи російським кінематографом. З початком війни на Сході гостро постало питання: чим же замінити оте "своє кіно", яке виробляє країна-агресор. І реакція вітчизняних режисерів не забарилась!
За останні 5 років українське кіно зробило значний прогрес у створенні нового, вже свого, українського продукту. Але варто пам’ятати, що вітчизняний кінематограф має столітню історію – українські стрічки творили і в жорстку сталінську добу, і в буремні для молодої України 90-ті роки. Тому журналісти LifeStyle 24 створили добірку найкращих вітчизняних фільмів усіх часів.
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"Захар Беркут" (2020)
Одна з найкращих українських кінострічок сучасності – "Захар Беркут". Його створили у співпраці з Голлівудом, тому глядачі побачать захопливий екшн, переплетений з історичними подіями. Фільм розкаже про боротьбу українського загону Захара Беркута з Ордою.
Дивіться трейлер до фільму "Захар Беркут": відео
"Мої думки тихі" (2020)
Українська комедія "Мої думки тихі" вже стала своєрідною сенсацією у світі кіно. Тисячі людей написали схвальні відгуки про кінострічку, після чого цей фільм отримав "Золоту Дзиґу".
В основі сюжету – історія звукорежисера, який вирушає у мандрівку Карпатами зі своєю мамою. Тому на героїв очікує чимало кумедних пригод, від яких неможливо втримати сміх.
Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео
"Черкаси" (2019)
Фільм "Черкаси" розкаже історію про корабель, який дислокується у порту кримського озера. Коли ж півострів анексують росіяни, один за одним українські військові кораблі здаються більш озброєним загарбникам. І лише екіпаж "Черкас" вирішує чинити опір окупантам.
Дивіться трейлер до фільму "Черкаси": відео
"Кіборги" (2017)
Це історія не про війну на Донбасі, а про сучасних героїв. Не зважаючи на вік, походження та професію, їх об'єднує одне – захистити рідну землю від ворогів.
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"Сторожова застава" (2017)
Під час сонячного затемнення головний герой Вітько потрапляє у часи Київської Русі, коли ведеться війна між Добром і Злом. У його руках – магічний камінь, який дає надприродну силу. Вітько стає на бік добра разом з легендарними богатирями, тому тільки від хоробрості хлопця залежить, чи буде майбутнє таким, яким його знають сьогодні.
Дивіться трейлер до фільму "Сторожова застава": відео
"Додому" (2019)
Фільм розкаже про кримськотатарську сім'ю, яка переживає втрату старшого сина. Батько хлопця вирушає до Києва, щоб забрати його тіло та молодшого нащадка, який теж переїхав до столиці. На головних героїв чекає мандрівка додому, під час якої розкриються не тільки звичаї кримських татар, але й непрості стосунки батьків та дітей.
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"Брати. Остання сповідь" (2013)
Це психологічна драма про двох братів-гуцулів. В їхнє карпатське село приїжджає письменниця, яка читає в місцевому монастирі лекцію про святих та юродивих. Через певні обставини жінка не може покинути хутір і стає єднальною ланкою поміж двома братами, що за останні 40 років не промовили один одному ані слова.
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"Плем’я" (2014)
Драма Мирослава Слабошпицького про глухонімих підлітків та їхню тяжку долю в інтернаті. Стрічка відзнята мовою глухонімих без дубляжу чи субтитрів, а головні герої фільму – не професійні актори, а звичайні підлітки.
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"Незламна" (2015)
Останній українсько-російський історико-драматичний бойовик про жінку-снайпера, знятий ще до війни на Сході України.
В основу стрічки лягла реальна історія легендарної Людмили Павличенко. Просто зі студентської лави Київського університету Шевченка дівчина вирушила на фронт і стала живою легендою. Пізніше вона відвідала США, де познайомилася з першою леді Елеонорою Рузвельт. А в Конгресі Павліченко виголосила полум'яну промову, за 2 місяці після якої було відкрито Другий фронт.
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"Поводир" (2014)
Історична драма Олеся Саніна про трагічну долю українських кобзарів у часи сталінських репресій. Гаслом фільму є фраза: "Заплющ очі – дивись серцем". Одну з головних ролей у стрічці зіграла українська співачка Джамала. Вона записала і саундтрек до фільму.
Фільм глибоко проникав у свідомість українців. Багато хто, виходивши з кінотеатру, не міг опанувати емоцій кілька годин.
Дивіться трейлер до фільму "Поводир": відео
"Іван Сила" (2013)
Дивіться трейлер до фільму "Іван Сила": відео
"Тіні незабутих предків" (2013)
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"Параджанов" (2013)
Біографічний фільм про легендарного українського і вірменського режисера Сергія Параджанова. Попри критику радянської влади та навіть тюрму, кіномитець залишився вірним собі і продовжував творити. Цей фільм також був висунутий від України на премію Оскар в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".
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"Той, хто пройшов крізь вогонь" (2011)
Військова мелодрама Михайла Іллєнка розповідає про долю радянського пілота, який став вождем індіанського племені. Стрічка містить багато містичних і навіть казкових сцен, притаманних фільмам Михайла Іллєнка. Прослідковується зв'язок з іншою роботою Михайла Іллєнка — "Фучжоу".
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"Сафо. Кохання без меж" (2008)
Українська еротика, яку створив британський режисер Роберт Кромбі. Це провокаційна історія про нестримну любов і пристрасть двох жінок. Події фільму розгортаються на грецькому острові Лесбос в 1926 році. Зйомки відбувались на кіностудії "Ялта. Фільм". А саундтреком стала пісня українського гурту Lama "Знаєш, як болить".
Дивіться трейлер до фільму "Сафо. Кохання без меж": відео
"Ілюзія страху" (2008)
Український трилер, знятий за мотивами роману нині секретаря РНБО Олександра Турчинова. Фільм був висунутий від України на премію "Оскар". Головний герой – бізнесмен живе двома паралельними життями і не може зрозуміти, де ж дійсність.
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"Аврора" (2006)
Мелодрама Оксани Байрак. Це історія маленької дівчинки Аврори, що постраждала у Чорнобильській аварії. Фільм представляв Україну на премії "Оскар". Режисер та продюсер Байрак отримала за цей фільм премії в трьох номінаціях: "Найкращий вітчизняний прокатний фільм", "Найкращий сайт до фільму" та "Людина року в кінобізнесі".
Дивіться трейлер до фільму "Аврора": відео
"Штольня" (2006)
Перший україномовний трилер Любомира Левицького. Стрічку багато критикували через банальний сценарій та поганеньку акторську гру. Головних героїв трилера зіграли переважно молоді українські співаки. Та заради першого вітчизняного трилеру українці активно штурмували кінотеатри. У підсумку фільм зібрав близько 120 тисяч доларів касових зборів.
"Оранджлав" (2007)
Українська мелодрама режисера Алана Бадоєва. У центрі стрічки – любов двох молодих людей. Події відбуваються у буремний час Помаранчевої революції, від чого й назва фільму. Слоган стрічки: "Що ти знаєш про любов? І на що готовий заради неї?".
Дивіться трейлер до фільму "Оранджлав": відео
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"Помаранчеве небо" (2006)
Ще одна стрічка про революцію 2004 року. В основі фільму – кохання студентки і сина губернатора, які опинились по різні боки барикад. Головне гасло фільму: "Революція — це кохання". До слова, зйомки тривали лише 32 дні.
Дивіться трейлер до фільму "Помаранчеве небо": відео
"Мамай" (2003)
Драма Олеся Саніна. Це така собі українізована історія Ромео і Джульєтти, розбавлена українським та кримськотатарським фольклором. Стрічка представляла Україну на премії "Оскар". Кінокритики високо оцінили також операторську роботу Сергія Михальчука.
Дивіться трейлер до фільму "Мамай": відео
"Молитва за Гетьмана Мазепу" (2001)
Це перший повнометражний і великобюджетний український фільм (12 мільйонів гривень) за роки незалежності. Як неодноразово заявляв режисер Юрій Іллєнко, до створення цієї стрічки він йшов усе своє творче життя.
Фільм, відзнятий у 2001 році, викликав шквал критики в Росії, зокрема, через "неправильний" образ Петра І. Довгий час фільм "лежав на полиці" і в Україні. Лише у 2010 оновлена версія фільму врешті дійшла до глядача.
Дивіться трейлер до фільму "Молитва за Гетьмана Мазепу": відео
"Нескорений" (2000)
Військова драма Олеся Янчука про головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Як пишуть кінокритики, це вдала спроба художніми засобами донести до глядача правду про події воєнного та повоєнного часу в Західній Україні.
Дивіться трейлер до фільму "Нескорений": відео
"Чорна рада" (2001)
Історична драма за мотивами роману Пантелеймона Куліша. Спочатку фільм складався з 9 окремих серій, але через кілька років стрічка була змінена, 70% матеріалу вирізали — тривалість оновленого фільму становила 144 хвилини. Головні ролі зіграли зірки українського театру і кіно – Богдан Ступка, Богдан Бенюк та Руслана Писанка.
Дивіться трейлер до фільму "Чорна рада": відео
"Сьомий маршрут" (1997)
Мелодрама Михайла Іллєнка. Головний герой фільму – гід, що працює з іноземними туристами. Один з маршрутів він спочатку створює як жарт – це історія маловідомого поета. Але цей "сьомий маршрут" перетворюється у безжальну правду та трагедію нереалізованого таланту.
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"Фучжоу" (1993)
Повна назва фільму "Очікуючи вантаж на рейді Фучжоу біля пагоди". Це історико-романтична притча Михайла Іллєнка. В основі стрічки – бермудський трикутник. Ця аномалія закидає нащадка українців, які колись емігрували за океан, в українське село. У фільмі багато української містики, а також позитивного гумору. Протягом всього фільму у глядачів залишається добра усмішка на обличчі.
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"Іван та кобила" (1992)
Перша, в історії українського кіно часів незалежності, романтична комедія. Це б могла бути класична історія про любовний трикутник, якби не третій кут – кобила Кася. Загалом фільм, попри те, що знімали його на початку скрутних 90-их, вийшов дуже позитивним, добродушним і веселим. До речі, тут можна побачити легендарний нині гурт "Кому вниз", які грають самих себе. Зйомки проходили у Тернополі.
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"Карпатське золото" (1991)
Історична драма Віктора Живолуба. Події розгортаються у повоєнній Західній Україні. За ласим шматок гір одночасно полюють і німці, і совіти, і навіть бійці УПА. А вся справа у золоті, що приховують Карпати. До слова, у фільмі знімаються ще зовсім юні сестри Сумські Ольга та Наталя.
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"Лебедине озеро. Зона" (1990)
Ще одна драма Юрія Іллєнка. Фільм знятий за сценарієм Сергія Параджанова, який на власній шкурі відчув що таке бути радянським зеком. Стрічка отримала багато міжнародних нагород, зокрема її відзначили на Канському кінофестивалі: картина отримала Приз міжнародної асоціації кінокритиків (ФІПРЕССІ) та Приз молодіжного журі (іноземне кіно).
Дивіться відео до фільму "Лебедине озеро. Зона":