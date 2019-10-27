24-річна Демі Роуз засвітила сідниці у провокативному костюмі на вечірці: фото 18+
Британська модель і зірка соціальних мереж Демі Роуз приголомшила своїм другим еротичним образом, у якому вона святкує Геловін-2019.
Геловін у 2019 році буде проходити в ніч з 31 жовтня на 1 листопада – з четверга на п'ятницю, тому чимало зірок відвідують костюмовані вечірки за тиждень до офіційної дати.
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Епатажна 24-річна Демі Роуз, яка не соромиться виходити на публіку у відвертих образах, підготувала сексапільне вбрання для прогулянки у престижному лондонському районі Мейфейр.
Для щорічного святкування Геловіну модель з'явилася на вечірці у металевому боді із дзеркальними вставками, яке вона одягнула разом з блискучим головним убором та аксесуарами. За допомогою провокативного вбрання брюнетка сміливо оголила сідниці та підкреслила пишні груди.
Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Колаж
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby
Першим костюмом Демі Роуз став гламурний look Малефісенти. Дівчина вийшла на вулиці Лондона у відвертому костюмі із синіми стразами і рогами.
Демі Роуз / KPPICTURES.CO.UK
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