24-річна росіянка розірвала стосунки з 56-річним Джонні Деппом: подробиці

Голлівуд переживає декілька гучних розлучень, серед яких – ворожнеча і скандальна судова тяганина між Джонні Деппом та Ембер Герд . Напруга, у якій живе актор, стала причиною того, що 24-річна дівчина Деппа Поліна Глен вирішила розірвати з ним стосунки.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на інсайдерів. Після тривалих скандалів з Ембер Герд Джонні Депп наважився на роман з росіянкою, яка молодша від нього на 32 роки.

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Поліна Глен народилася в Санкт-Петербурзі, але протягом останніх двох років проживає у США, де працює гоу-гоу танцівницею. Раніше ЗМІ повідомляли, що Глен і Депп познайомилися на вечірці в січні 2017 року і з часом почали жити разом в особняку актора. Але шлюборозлучний процес з Ембер Герд, за словами інсайдерів, повністю полонив Джонні. Зазначається, що чоловік постійно перебував у напрузі і через це танцівниця вирішила розірвати відносини з ним.

Поліна завжди скромно трималася осторонь. Живучи з ним, вона ходила на роботу, а потім поверталася назад в його будинок. Але його рівень популярності і безперервна битва з Ембер стали для неї важким випробуванням. Джонні був занадто зайнятий своєю ворожнечею. Поліна зрозуміла, що зараз не найкращий час для того, щоб вони пов'язували себе якими-небудь зобов'язаннями,

– йдеться у джерелі.

Крім того, Поліна Глен відчувала тиск від того, як громадськість сприйняла новину про її роман з голлівудським актором. Користувачі у мережі масово критикували дівчину через ці стосунки.

Що відомо про розлучення Ембер Герд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.