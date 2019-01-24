24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
24 січня 2019 року відзначають Федосія-Весняка. Цього дня передбачали, якою буде осінь. Також 24 січня святкують "солодке" свято – Міжнародний день ескімо. Цього дня у 1922 році власник магазину солодощів в місті Онава (штат Айова, США) Християн Нельсон отримав патент на ескімо.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.
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Народні прикмети на 24 січня
– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.
– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано. У народі казали: "На Федосія тепло – справа на ранню весну пішла".
– Вранці йде сніг – ввечері вдарить мороз, і холодні дні триватимуть довго.
– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.
Що можна робити 24 січня
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 24 січня
1. Цього дня не можна піднімати хустку, яка лежатиме на дорозі, адже накличете на своє життя біду.
2. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.