24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
24 січня в народі відзначають Федосія-Весняка. За прикметами, цього дня можна спостерігати, якою буде осінь. У цей день також святкують "солодке" свято – Міжнародний день ескімо. У 1922 році власник магазину солодощів у США Християн Нельсон отримав патент на ескімо.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір.
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Народні прикмети на 24 січня
– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.
– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.
– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.
– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано.
– Вранці йде сніг – холодні дні триватимуть довго.
Що можна робити 24 січня
1. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. Вони покращать ваше самопочуття
2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
Що не можна робити 24 січня
1. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.