24 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 січня в народі відзначають Федосія-Весняка. За прикметами, цього дня можна спостерігати, якою буде осінь. У цей день також святкують "солодке" свято – Міжнародний день ескімо. У 1922 році власник магазину солодощів у США Християн Нельсон отримав патент на ескімо.

Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір.

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Народні прикмети на 24 січня

– Скиглить собака – хтось із родини захворіє.

– Яка погода на Федосія, таким і буде весь листопад.

– На дахах 24 січня висять бурульки – лютий місяць буде теплим.

– Якщо погода цього дня буде теплою, значить, весна настане рано.

– Вранці йде сніг – холодні дні триватимуть довго.

Що можна робити 24 січня

1. Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. Вони покращать ваше самопочуття

2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

Що не можна робити 24 січня

1. Не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.