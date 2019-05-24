24 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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24 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 24 травня / Фото з відкритих джерел

24 травня 2019 року вшановують Кирила та Мефодія. Цей день також називають Мефодієвим днем та Мокія мокрого.

Святі просвітителі і первоучителі, брати Мефодій і Кирило, були родом з міста Солунь. Вони народилися в знатній та багатій християнській сім’ї і отримали чудову освіту. Старший брат, Мефодій, перебуваючи на військовій службі, вивчив слов’янську мову. Через десять років на горі Олімп він постригся в ченці. Здатний і тямущий з дитинства Костянтин здобув освіту у кращих учителів Константинополя. Він досконало вивчив багато мов і наук свого часу, за що його прозвали філософом.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Костянтин, Ростислав, Олександр.

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Народні прикмети на 24 травня

– Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде.

– Якщо туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.

– Туман на Мокія – до дощового літа.

– Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.

– Спекотна і суха погода – до посушливого літа.

– Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.

Що можна робити 24 травня

1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

Що не можна робити 24 травня

1. Цього дня дівчатам не рекомендується багато фізично працювати. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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