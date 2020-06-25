25 червня в народному календарі відзначають день Петра Афонського та Онуфрія Великого.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Арсен, Тимофій, Юліан.

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Народні прикмети на 25 червня

– Зранку з’явилося багато роси – найближчими днями встановиться гарна погода.

– Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.

– Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.

– Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.

– Сон з 24 на 25 червня справдиться впродовж тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене в день 25 червня, здійсниться через дев'ять днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.

Що можна робити 25 червня

Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. Вони покращать ваше самопочуття. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

Що не можна робити 25 червня