25 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 червня в народному календарі відзначають день Петра Афонського та Онуфрія Великого.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Арсен, Тимофій, Юліан.
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Народні прикмети на 25 червня
– Зранку з’явилося багато роси – найближчими днями встановиться гарна погода.
– Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.
– Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.
– Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.
– Сон з 24 на 25 червня справдиться впродовж тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене в день 25 червня, здійсниться через дев'ять днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.
Що можна робити 25 червня
- Приділіть свій час медитаціям та духовним практикам. Вони покращать ваше самопочуття.
- Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.
Що не можна робити 25 червня
- Сьогодні не можна стригти волосся, адже воно буде погано рости.