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25 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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25 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 25 травня / Фото з відкритих джерел

25 травня в народному календарі вшановують Епіфанія Кіпрського. За народними віруваннями, він оберігає будинок від пожеж та стихій.

Іменини сьогодні святкують: Євдокія, Федір. 

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Народні прикмети на 25 травня

– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.

– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.

– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.

– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.

– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.

Що можна робити 25 травня

  1. Щоб залучити в своє життя щастя – дівчатам рекомендовано носити цього дня червоний одяг. 

Що не можна робити 25 травня

  1. Сьогодні не можна ходити одне до одного в гості. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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