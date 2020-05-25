25 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 травня в народному календарі вшановують Епіфанія Кіпрського. За народними віруваннями, він оберігає будинок від пожеж та стихій.
Іменини сьогодні святкують: Євдокія, Федір.
Читайте також Коли Трійця у 2020 році: дата свята в Україні
Народні прикмети на 25 травня
– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.
– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.
– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.
– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.
– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.
Що можна робити 25 травня
- Щоб залучити в своє життя щастя – дівчатам рекомендовано носити цього дня червоний одяг.
Що не можна робити 25 травня
- Сьогодні не можна ходити одне до одного в гості.