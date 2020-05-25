25 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 травня в народному календарі вшановують Епіфанія Кіпрського. За народними віруваннями, він оберігає будинок від пожеж та стихій.

Іменини сьогодні святкують: Євдокія, Федір.

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Народні прикмети на 25 травня

– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.



– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.



– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.



– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.



– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.

Що можна робити 25 травня

Щоб залучити в своє життя щастя – дівчатам рекомендовано носити цього дня червоний одяг.

Що не можна робити 25 травня