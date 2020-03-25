25 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 березня в народному календарі відзначається день преподобного Феофана Сповідника – візантійського літописця, ченця та богослова.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Григорій, Костянтин, Семен, Сергій, Ян.

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Народні прикмети на 25 березня

– Якщо в цей день погода по-справжньому весняна, то влітку буде багато дощів.

– На деревах видно іній – прикмета до того, що червень буде дуже дощовим.

Що можна робити 25 березня

1.Якщо цього дня в ластівчиному гнізді ви віднайдете невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що не можна робити 25 березня

1. Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас наврочити.