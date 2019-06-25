25 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 червня в народному календарі відзначають день Петра Афонського та Онуфрія Великого.

Іменини сьогодні святкують: Андрій, Ганна, Арсеній, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

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Народні прикмети на 25 червня

– До ночі з’явилося багато роси і туман – в найближчі дні встановиться гарна погода.

– Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.

– Ластівки і стрижі високо літають – до сонця, низько – до дощу.

– Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.

– Сон з 24 на 25 травня виповниться протягом тижня. Навіть, якщо вам приснилося щось страшне, не хвилюйтеся – нічого поганого не станеться. Сновидіння, побачене вдень 25 травня, здійсниться через дев’ять днів. Особливо велика ймовірність виконання для іменинників дня.

Що можна робити 25 червня

1. Рекомендується тримати душу в смиренності та молитися.

Що не можна робити 25 червня

1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.