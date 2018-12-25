25 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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25 грудня 2018 – Католицьке Різдво 2018 в Україні, що не можна робити 25.12.2018
Що можна і не можна робити 25 грудня / ukranews.com

25 грудня 2018 року католики відзначають Різдво. Християни прикрашають свої оселі яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа і соломою, яка є головним символів Різдва. Красиво оздоблена ялинка також займає у католиків почесне місце. Католицьке Різдво – це особливе свято, яке наповнює душі людей теплом та радістю.

У Вифлеємі, Діва Марія народила Ісуса Христа. У яслах, з’явився на світ Син Божий. Звістку про народження Божого Сина пастухам принесли ангели. Через деякий час прийшли мудреці зі Сходу, які дізналися про появу Месії. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

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Іменини 25 грудня святкують: Олександр.

Народні прикмети на 25 грудня:

– Яка погода 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня.

– Похмурий ранок – чекайте ранню весну.

– Надворі сонце – прикмета до того, що свята будуть вдалими. 

Що можна робити 25 грудня

1. Одягайтеся цього дня в ошатний та красивий одяг.

2. Пробачте усім людям, на яких довгий час тримали образи. 

різдво в україні 2018
Що можна робити на Різдво 2018

Що не можна робити 25 грудня

1. На Різдво не можна виконувати важку хатню роботу. 

2. Утримайтеся від сварок. Лаятися та лихословити у такий великий день вважається гріхом. 

3. Не скупіться на різдвяний стіл, чим більше грошей ви витратите, тим більше отримаєте протягом року. 

4. Не покидайте домівку в цей сімейний і святковий час. 

Теги: LifeStyle Традиції Новини культури
Джерело: 24 канал
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