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25 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 25 грудня / Фото з відкритих джерел

25 грудня у цілому світі святкують католицьке Різдво. Християни прикрашають свої оселі яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа і соломою, яка є головним символів Різдва. Красиво оздоблена ялинка також займає у католиків почесне місце. Католицьке Різдво – це особливе свято, яке наповнює душі людей теплом та радістю.

У Вифлеємі, Діва Марія народила Ісуса Христа. У яслах, з’явився на світ Син Божий. Звістку про народження Божого Сина пастухам принесли ангели. Через деякий час прийшли мудреці зі Сходу, які дізналися про появу Месії. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

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Народні прикмети на 25 грудня

– Надворі сонце – прикмета до того, що свята будуть вдалими.

– Похмурий ранок – чекайте ранню весну.

– Яка погода 25 грудня, такою вона буде і 31 грудня.


25 грудня – Різдво Христове

Що можна робити 25 грудня

1. Пробачте усім людям, на яких ви тримали образу.

2. З усією сім'єю щиро помоліться Богові і подякуйте за все, що у вас є.

Що не можна робити 25 грудня

1. На Різдво Христове не можна займатися фізичною працею. 

2. Ні з ким не сваріться в цей день. Лихословити у таке велике свято – великий гріх.

3. Відвідайте цього дня своїх родичів і близьких.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Різдво Новорічні свята
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