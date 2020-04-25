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25 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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25 квітня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 25 квітня / Фото з відкритих джерел

25 квітня в народному календарі відзначається день Василя Парійського. Йому моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Марфа, Сергій.

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Народні прикмети на 25 квітня

 – Якщо йде дощ, то в перші дні травня також дощитиме.

 – Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.

 – Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним

Що можна робити 25 квітня

1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що не можна робити 25 квітня 

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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