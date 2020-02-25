25 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 лютого вшановують пам'ять святих Олексія і Мелетія. В народі на Олексія господині проморожували насіння, яке обіцяло хороший врожай. Таким чином воно "загартовується" і дасть найкращий урожай навесні.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія.
Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Народні прикмети на 25 лютого
– Якщо на вулиці 25 лютого завірюха – прикмета до того, що влітку буде випадати багато опадів.
– Тумани на Олексія – літо буде дощовим.
– Холодний день – весна настане рано і буде теплою.
– На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.
– Бурульки 25 лютого висять довгі – можна розраховувати на гарний урожай овочів.
– На Олексія сняться віщі сни. Якщо наснилися рукавиці – чекайте непроханого гостя, квас – до обману, горіхи і насіння – дрібні неприємності, мавпи – є ймовірність зробити необдуманий вчинок.
Що можна робити 25 лютого
1. На вечерю рекомендується приготувати страву з риби, адже цей день ще називають "рибним".
2. Якщо людина чогось дуже сильно злякалася, то цього дня у знахарів можна лікувати переляк.
Що не можна робити 24 лютого
1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.