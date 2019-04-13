25-річна Аріана Гранде показала МРТ мозку: співачка досі бореться з розладами після теракту

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram / @arianagrande

На долю 25-річної американської співачки випало чимало випробувань. Деякі з них залишили негативні наслідки. Так, Аріана Гранде поділилася з шанувальниками МРТ знімком, який вказує на те, що в неї досі проблеми зі здоров'ям після трагедії на власному концерті.

Близько двох років тому під час концерту Аріани Гранде в Манчестері прогримів масштабний вибух. Близько сотні людей отримали значні травми, а понад 20 осіб загинуло. Вибух залишив наслідки і на психічному здоров'ї 25-річної співачки. Через два роки після трагічного концерту вона досі бореться з посттравматичним стресовим розладом.

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Аріана Гранде опублікувала МРТ знімки головного мозку на своїй сторінці в Insta-stories. На них помітні білі плями, які вказують на певні порушення в його роботі.

Варто відзначити, що негативно вплинути на проблеми зі здоров'ям могли й події, які трапилися зі співачкою пізніше. У 2018 році вона повідомила про розставання зі своїм бойфрендом Маком Міллером, а через кілька місяців він помер від передозування наркотиків.

Аріана Гранде
Аріана Гранде / Instagram / @arianagrande

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Аріана Гранде Музика
Джерело: LifeStyle 24
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