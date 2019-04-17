25-річна Аріана Гранде за виступ на фестивалі Coachella заробила 8 мільйонів доларів

У штаті Каліфорнія вже майже тиждень гримить один із найпопулярніших і наймодніших музичних фестивалів – Coachella-2019. Цьогорічним хедлайнером виступила американська співачка Аріана Гранде. Відомо, що за кілька хвилинний виступ 25-річна зірка заробила чималу суму грошей.

Як повідомлялося раніше, відкривати масштабний музичний фестиваль організатори запрошували репера Каньє Веста. Однак він попросив, аби до проведення заходу для нього збудували окрему сцену у вигляді купола, на що отримав відмову через брак часу. Після цього репер також відцурався виступати хедлайнером на Coachella-2019. На відміну від Аріани Гранде, яка отримала пропозицію відкрити фестиваль, не ставлячи додаткових умов.

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Як повідомляє видання Variety, виступом на Coachella-2019 Аріана Гранде заробила 8 мільйонів доларів, попри те, що зірки-хедлайнери заробляють від 3 до 5 мільйонів доларів.

25-річна співачка виявилася значно дорожчою, ніж Childish Gambino чи Tame Impala, які також відкривали фестиваль цього року.

Варто додати, що Аріана Гранде виконала один із найпопулярніших її хітів Tearin Up My Heart з гуртом N Sync, однак без Джастіна Тімберлейка, а також пісню Bang Bang, з'явившись на сцені разом з Нікі Мінаж.



Аріана Гранде і Нікі Мінаж / Instagram / @arianagrande