25-річна дівчина Віктора Павліка публічно заявила, що буде з ним до старості

Стосунки 53-річного співака Віктора Павліка привернули увагу всіх вітчизняних ЗМІ та громадськості. Артист несподівано зізнався, що вже понад 3 роки не живе з дружиною Ларисою та оселився зі значно молодшою Катериною Реп'яховою. У мережі нова обраниця артиста залюбки коментує їхні стосунки і ділиться романтичними знімками з ним.

Днями на Instagram-сторінці Катерини Реп'яхової з'явилось чергове ніжне фото. Перед камерою дівчина ніжно обійняла Віктора Павліка, коли той відпочивав на кріслі.

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Однак не така романтика привернула увагу прихильників. У дописі Катерина Реп'яхова публічно зізналась у коханні Віктору Павліку та пообіцяла бути з ним до старості.

І в радості, і не в радості. По дорозі будь-якій і до старості,

– написала вона.

Користувачі мережі припустили, що, можливо, пара готується до весілля, адже ці слова дуже нагадують фрагмент клятви. Однак раніше Віктор Павлік зізнавався, що на все свій час, тому йти до вівтаря поки він не планує.



Нова кохана Віктора Павліка / Instagram / @repyahovakate

Що відомо про нові стосунки Віктора Павліка

Вкінці червня ЗМІ вибухнули новиною: 53-річний Віктор Павлік закрутив роман зі значно молодшою за нього Катериною Реп'яховою. Закохані не поспішали оголошувати про свій роман, проте дівчина регулярно показувала фото зі своїм зірковим бойфрендом. Коли ж інформація про їхній роман просочилась у ЗМІ, Віктор Павлік офіційно підтвердив усі чутки.

Катерина Реп'яхова ще у 2016 році отримала від артиста обручку. Однак весілля пара не поспішає влаштовувати, а Віктор Павлік зазначив, що "на все свій час".

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Вперше дівчина познайомилась з Віктором Павліком, коли ще була дитиною та з батьками відпочивала у Трускавці. Після завершення університету, Катерина Реп'яхова вирішила зізнатись кумиру про свої почуття. Вона прийшла на концерт Віктора Павліка у Миколаєві та передала квіти з запискою. Дівчина оселилась у тому ж готелі, що й співак, тому після виступу зустрілась з артистом на коридорі. Зустріч була доленосною, адже після цього пара закрутила роман.

Я вірю, що це доля. Бо вона чекала три години і вже заходила в номер, закривала двері, а я в цей момент виходив на поверх, побачив її здалеку і крикнув: "Ей, дівчино!"

– пригадав Віктор Павлік в інтерв'ю ТСН.

Віктор Павлік поступово знайомив рідних з новою обраницею. Сама ж Катерина Реп'яхова не приховує, що не всі її родичі сприйняли цей роман серйозно. Рідні не були впевнені, що 53-річний бойфренд наважиться покинути свою сім'ю. Однак все ж це сталось і майже 2 роки Віктор Павлік з Катериною живуть в орендованій квартирі. Дівчина вже подружилась із старшими дітьми артиста, а от молодший Павло, який пройшов лікування від раку, відмовляється з нею спілкуватись.