25-річна дівчина Віктора Павліка розповіла подробиці роману: резонансні деталі

Близько трьох років Віктор Павлік не перебуває у шлюбі з дружиною Ларисою. Він покинув її заради молодої та амбіційної Катерини Реп’яхової. Дівчина українського артиста розповіла подробиці знайомства та їхніх відносин.

Про відверту бесіду з обраницею 53-річного Віктора Павліка повідомляють на сайті Lime.

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Під час бесіди з журналістами Катерина Реп'яхова зізналася, що вже близько півтора року вони проживають під одним дахом, однак Віктор поки що не готовий розповісти про це самостійно, оскільки суспільство його не зрозуміє. Дівчина поділилася світлиною, на якій вона зовсім юна, зізнавшись, що колекціонувала знімки з ним після кожного свого приїзду в Трускавець.

Я з дитинства любила творчість Віктора. Часто їздила з мамою в Трускавець відпочивати, лікуватися, пити водичку, а він там постійно виступав. Тому на його концертах я бувала з самого дитинства. Фактично завдяки цьому я його і знала, тому що сама народилася в Дніпрі – там про Віктора Павлика я особливо й не чула,

– зізналася Катерина Реп'яхова.



Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото Lime

За словами дівчини, вона завжди шукала можливості потрапити на його концерт і одного разу в Миколаєві подарувала йому дуже великий букет квітів, чим, власне, і запам'яталася артистові. У той самий день вона дізналася, що вони проживають в одному готелі і вирішила почекати його на ресепшені.

Я чекала на нього дуже довго, години три, напевно. Ніхто не приїхав. Засмучена я пішла в номер, але, закриваючи двері, почула його голос – він прощався зі своїм водієм. Виявилося, що у нас сусідні номери. Я вийшла в коридор, а він мені каже: "А я вас шукав". Річ у тім, що в букеті я залишила йому записку, в якій написала, що люблю його, і що приїхала з Києва. Він мені каже: "Чому ж ви не залишили номер телефону?". Я не знала, що відповісти, хоч, як на мене, я з цією метою приїхала,

– продовжила зізнання 25-річна колега артиста.

Після цього вони знайшли один одного у Facebook, листувалися, час від часу зустрічалися і саме таким чином спілкування переросло у відносини. Однак, за словами дівчини, вони приховували роман лише з самого початку, а Віктор Павлік не одразу наважився на розлучення і поступово знайомив своїх дітей з новою обраницею. Однак розставанню артиста з дружиною Ларисою таки судилося бути. Катерина розповіла про цей період, як про один з найскладніших в житті.

Спочатку Віктор пішов з дому, довго не розлучався – все це було болісно, ​​він дуже не хотів образити молодшого сина. Йому було дуже важливо, щоб все це прийняли його рідні. Тому ми чекали, поки всі дозріють, щоб всім було простіше. Так це тривало понад рік. Коли вже Віктор поїхав розлучатися з дружиною, то все вже проходило дружно: з жартами і сміхом. Зараз вони в прекрасних стосунках, вони спілкуються. Все мирно, все добре. Я, ясна річ, з колишньою дружиною не спілкуюся, ну і з молодшим сином теж. З Христиною і Сашком ми підтримуємо добрі стосунки,

– розповіла 25-річна Катерина.

А щодо своїх родичів, дівчина зазначила, що деякі з них її підтримували, а деякі були впевнені, що її бойфренд не наважиться на розлучення. Однак станом на сьогодні пара проживає разом близько півтора року, а також разом працює. Дівчина стала концертним директором Віктора Павліка після того, як стала його дівчиною.

Ми весь час разом. Я все організувала так, що у нього просто немає шансів (сміється). Навіть якщо б він щось десь і захотів, весь календар, весь графік – все в моїх руках. Він може не знати, що у нього 15-го липня, а я знаю. Я читала раніше, що він ловелас і любитель пофліртувати. Але я така, що цього не дозволю. І він це знає,

– зазначила Катерина Реп'яхова.