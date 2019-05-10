25-річна співачка Аріана Гранде стала новим обличчям Givenchy
Знаменитий французький бренд активно працює над створенням новинок для прийдешніх сезонів, тому відповідно шукає обличчя для чергової рекламної кампанії. Так, новим представником Givenchy стала 25-річна американська співачка Аріана Гранде.
Попри те, що офіційних заяв від креативних директорів та й від самої артистки поки що немає, фактів, що новим обличчям Givenchy стане саме Аріана Гранде більше, ніж достатньо.
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Напередодні, 9 травня, на сторінці співачки в Instagram та на офіційному акаунті бренду з'явилися однакові чорно-білі знімки та відео, на яких дівчина з довгим високо заплетеним хвостом позує перед камерою у профіль.
Хто вона? Нове лице Givenchy. Відкриємо вже завтра,
– прокоментували фото представники марки.
А сама Аріана прокоментувала фото на своїй сторінці "Є багато сили в цьому хвостику".