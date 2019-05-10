25-річна співачка Аріана Гранде стала новим обличчям Givenchy

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Аріана Грнде
Аріана Грнде / Instagram/ @arianagrande

Знаменитий французький бренд активно працює над створенням новинок для прийдешніх сезонів, тому відповідно шукає обличчя для чергової рекламної кампанії. Так, новим представником Givenchy стала 25-річна американська співачка Аріана Гранде.

Попри те, що офіційних заяв від креативних директорів та й від самої артистки поки що немає, фактів, що новим обличчям Givenchy стане саме Аріана Гранде більше, ніж достатньо. 

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Напередодні, 9 травня, на сторінці співачки в Instagram та на офіційному акаунті бренду з'явилися однакові чорно-білі знімки та відео, на яких дівчина з довгим високо заплетеним хвостом позує перед камерою у профіль.

Хто вона? Нове лице Givenchy. Відкриємо вже завтра,
– прокоментували фото представники марки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GIVENCHY (@givenchyofficial)

А сама Аріана прокоментувала фото на своїй сторінці "Є багато сили в цьому хвостику".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

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Теги: LifeStyle Givenchy Аріана Гранде Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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