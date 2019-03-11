25-річний Піт Девідсон вперше прокоментував роман з 45-річною Кейт Бекінсейл

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Піт Девідсон і Кейт Бекінсейл
Піт Девідсон і Кейт Бекінсейл / Колаж LifeStyle 24 / Getty Images

Роман голлівудської акторки Кейт Бекінсейл і 25-річного екс-нареченого Аріани Гранде Піта Девідсона став одним з найбільш обговорюваних у світі шоу-бізнесу.

В ефірі вечірнього шоу Saturday Night Live Піт Девідсон вперше прокоментував його стосунки з Кейт, а також висловився стосовно їхньої різниці у віці.

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Очевидно, що у людей є якийсь нездоровий інтерес до нашої різниці у віці. Однак нас це не особливо турбує. Але одне можу сказати точно: такі відносини у мене вперше,
– наголосив Піт.

Крім того, артист додав, що якщо у людей залишаються питання стосовно таких стосунків, то вони можуть спитати це у Леонардо Ді Капріо, Майкла Дугласа, Річарда Гіра, Брюса Вілліса, Ларрі Кінга, Дональда Трампа та у інших знаменитих чоловіків, які мали стосунки з жінками, молодшими від них на десятки років.

 

Хто така Кейт Бекінсейл?Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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