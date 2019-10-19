25 років серіалу: Дженніфер Еністон і Різ Візерспун повторили сцену з "Друзів" – відео

Популярні акторки Різ Візерспун і Дженніфер Еністон згадали один з епізодів ситкому "Друзі" і спробували повторити спільну сцену. Додамо, Різ з'являлася в серіалу в ролі молодшої сестри Рейчел Грін.

Коротке відео опублікувала Різ Візерспун на своїй сторінці в інстаграмі. Цього року виповнилося 25 років з моменту виходу і з того часу він став популярним для багатьох людей і досі не втрачає своєї актуальності.

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Так, акторки Різ і Дженніфер зіграли головні ролі в серіалі "Ранкове шоу", у якому йдеться про закадрове життя зірок ранкового телеефіру. На майданчику знаменитості вирішили згадати епізод з серіалу "Друзі" і повторити його. Ролик Візерспун доповнила хештегом #theGreenSisters.

Одним з найбільших плюсів роботи з Джен є можливість пережити мої улюблені моменти з "Друзів",

– додала Різ у підписі.

Новий стріминговий сервіс Apple TV+ вже зовсім скоро, восени 2019 року, покаже серіал "Ранкове шоу". У серіалі також знялись такі актори, як Біллі Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Піттмен, Бел Паулі, Гугу Мбата-Роу, Джек Девенпорт і Яніна Ґаванкар.

Відомо, що компанія Apple замовила два сезони шоу з 10 епізодами в кожному, які будуть транслюватися виключно на Apple TV Plus. Крім того, про зйомки "Ранкового шоу" вперше стало відомо ще в липні 2017 року.