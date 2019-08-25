25 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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25 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 25 серпня / apostrophe.ua

25 серпня в народному календарі вшановують Фотія. З цього дня розпочинається справжня осінь, а птахи готуються летіти у вирій.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Сергій, Степан.

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Народні прикмети на 25 серпня

– Гарна погода на Фотія – на врожай білих грибів.

– Дощ 25 серпня – бабине літо буде тривалим.

– Багато грибів у лісі – зима буде сніжною.

Що можна робити 25 серпня

1. На Фотія треба навести лад в будинку, аби не накликати нечисту силу на сім'ю. 

Що не можна робити 25 серпня

1. Уникайте сьогодні метушні та галасливих компаній.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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