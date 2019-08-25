25 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 серпня в народному календарі вшановують Фотія. З цього дня розпочинається справжня осінь, а птахи готуються летіти у вирій.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Сергій, Степан.
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Народні прикмети на 25 серпня
– Гарна погода на Фотія – на врожай білих грибів.
– Дощ 25 серпня – бабине літо буде тривалим.
– Багато грибів у лісі – зима буде сніжною.
Що можна робити 25 серпня
1. На Фотія треба навести лад в будинку, аби не накликати нечисту силу на сім'ю.
Що не можна робити 25 серпня
1. Уникайте сьогодні метушні та галасливих компаній.
Джерело: LifeStyle 24
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