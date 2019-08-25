25 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 серпня в народному календарі вшановують Фотія. З цього дня розпочинається справжня осінь, а птахи готуються летіти у вирій.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Сергій, Степан. Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий Народні прикмети на 25 серпня – Гарна погода на Фотія – на врожай білих грибів. – Дощ 25 серпня – бабине літо буде тривалим. – Багато грибів у лісі – зима буде сніжною. Що можна робити 25 серпня 1. На Фотія треба навести лад в будинку, аби не накликати нечисту силу на сім'ю. Що не можна робити 25 серпня 1. Уникайте сьогодні метушні та галасливих компаній.