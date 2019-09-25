25 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 вересня в народному календарі вшановують пам’ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників – Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.
Іменини сьогодні святкують: Даниїл, Семен, Федір.
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Народні прикмети на 25 вересня
– Багато жовтого листя на деревах – до ранньої і довгої осені.
– Дощ пішов – до затяжної зими.
– Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.
– Грім гримить – осінь буде теплою.
– Сонячний день – до ясної погоди.
– Дерева без листя стоять – зима рано настане.
– Вбити змію – до біди.
Що можна робити 25 вересня
1. Розпочинайте нові справи цього дня – вони успішно завершаться.
Що не можна робити 25 вересня
1. У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій, які у цей день сповзаються з усіх усюд до лісу.