25 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 вересня в народному календарі вшановують пам’ять християнського святого, шанованого в лику великомучеників – Артемона. У народі день Артемона називали змійовиком, адже в цей день змії повзуть в укриття, щоб перечекати зиму.

Іменини сьогодні святкують: Даниїл, Семен, Федір.

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Народні прикмети на 25 вересня

– Багато жовтого листя на деревах – до ранньої і довгої осені.

– Дощ пішов – до затяжної зими.

– Багато жолудів на дубі – до теплої зими і родючого літа.

– Грім гримить – осінь буде теплою.

– Сонячний день – до ясної погоди.

– Дерева без листя стоять – зима рано настане.

– Вбити змію – до біди.

Що можна робити 25 вересня

1. Розпочинайте нові справи цього дня – вони успішно завершаться.

Що не можна робити 25 вересня

1. У ліс цього дня не можна ходити, бо можна зустріти велику кількість змій, які у цей день сповзаються з усіх усюд до лісу.