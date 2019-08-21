25-й фільм про Джеймса Бонда отримав офіційну назву

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Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда
Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда / IMDb

Незабаром на великий екран вийде напівювілейний фільм серії стрічок про Джеймса Бонда. 25-та картина франшизи досить довго гуляла мережею без офіційної назви, проте творці нарешті вибрали варіант, який одразу ж розсекритили своїм фанатам.

Зйомки нового фільму про Джеймса Бонда розпочалися ще у 2018 році, а в травні 2019 року в мережі з'явилися перші знімки зі зйомок на Карибських островах. Однак лише наприкінці серпня знімальна команда повідомила про офіційну назву стрічки на сторінці у Twitter.

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Згідно з дописом 25-й фільм про улюбленого агента 007 Джеймса Бонда отримав назву "Немає часу вмирати" (No Time to Die). Також у повідомленні оголосили дату прем'єри у Великобританії та США. Фанати побачать нову частину бондіани 3 квітня та 8 квітня 2020 року відповідно.

Варто нагадати, що 25-й фільм франшизи стане п'ятою і останньою картиною з Деніелом Крейгом в головній ролі. Під час одного з інтерв'ю англійський актор заявив, що готовий віддати роль жінці.

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Джеймс Бонд
Джерело: LifeStyle 24
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