25 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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25 жовтня 2019 – свято в Україні та що не можна робити сьогодні
Що можна і не можна робити 25 жовтня / unsplash.com

25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Микола, Тарас. 

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Народні прикмети на 25 жовтня 

– Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.

– Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла. 

– Яскраве зоряне небо – прикмета, що врожай гороху буде багатим.

Що можна робити 25 жовтня

1. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 25 жовтня

1. Цього дня не можна ні з ким сваритися та надто багато веселитися. 

2. У цей день на стукіт у двері не варто питати "Хто там?", аби хвороба і біда в будинок не завітали.

3. За народними прикметами у цей день не можна прати одяг.

4. Не рекомендується у цей день купувати в магазині церковні свічки. 

5. Сьогодні категорично заборонено ворожити на картах. 

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Теги: LifeStyle Традиції
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