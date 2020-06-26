26 червня в народному календарі відзначається свято Килини, яка жила в III столітті і з самого дитинства хотіла служити Ісусові.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антоніна.

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Народні прикмети на 26 червня

– Багато комарів та інших комах – буде суха та сонячна погода.

– Вранці туман – увесь день буде спекотно.

– Чути грім, але немає дощу – невдовзі прийде похолодання.

– Якщо побачите на підвіконнях птахів – незабаром на вас чекає успіх.

Що можна робити 26 червня

Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.

Що не можна робити 26 червня