26 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 червня в народному календарі відзначається свято Килини, яка жила в III столітті і з самого дитинства хотіла служити Ісусові.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антоніна.
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Народні прикмети на 26 червня
– Багато комарів та інших комах – буде суха та сонячна погода.
– Вранці туман – увесь день буде спекотно.
– Чути грім, але немає дощу – невдовзі прийде похолодання.
– Якщо побачите на підвіконнях птахів – незабаром на вас чекає успіх.
Що можна робити 26 червня
- Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 26 червня
- Молоко сьогодні не можна пити, адже вважається, що саме в цей день воно стає шкідливим.
- Не рекомендовано в цей день займатися важкою фізичною працею.
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