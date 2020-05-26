26 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 травня в народному календарі відзначають день Ликери Комарниці. Предки вважали, що восени комарів та комах вітер відносить на південь, в заморські країни, а навесні вони знову повертаються.

Іменини сьогодні святкує Ірина.

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Народні прикмети на 26 травня

– Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

– Великий комар – до доброго року.

– Багато комарів – до дощу і хорошого вівсу.

– Мало комарів – вівса і трави не буде.

– Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів.

– Часто ластівки та стрижі літають – до тепла.

Що можна робити 26 травня

Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.

Що не можна робити 26 травня