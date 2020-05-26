24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

26 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
26 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 26 травня / Фото з відкритих джерел

26 травня в народному календарі відзначають день Ликери Комарниці. Предки вважали, що восени комарів та комах вітер відносить на південь, в заморські країни, а навесні вони знову повертаються.

Іменини сьогодні святкує Ірина.

Читайте також Вознесіння Господнє 2020: дата свята та основні традиції

Народні прикмети на 26 травня

 – Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

 – Великий комар – до доброго року. 

 – Багато комарів – до дощу і хорошого вівсу.

 – Мало комарів – вівса і трави не буде.

 – Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів. 

 – Часто ластівки та стрижі літають – до тепла.

Що можна робити 26 травня

  1. Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.

Що не можна робити 26 травня 

  1. На Ликери не можна нічого сіяти, бо мало що зійде. 
  2. З цього дня і до 22 червня вбивати комарів не можна
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
25 травня , 17:20 Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
Юлія Михайлова
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
25 травня , 11:50 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз
Маші Єфросиніній – 41! Найважливіші правила життя української телеведучої
25 травня , 10:55 Маші Єфросиніній – 41! Найважливіші правила життя української телеведучої
Юлія Турелик