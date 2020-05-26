26 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 травня в народному календарі відзначають день Ликери Комарниці. Предки вважали, що восени комарів та комах вітер відносить на південь, в заморські країни, а навесні вони знову повертаються.
Іменини сьогодні святкує Ірина.
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Народні прикмети на 26 травня
– Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
– Великий комар – до доброго року.
– Багато комарів – до дощу і хорошого вівсу.
– Мало комарів – вівса і трави не буде.
– Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів.
– Часто ластівки та стрижі літають – до тепла.
Що можна робити 26 травня
- Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.
Що не можна робити 26 травня
- На Ликери не можна нічого сіяти, бо мало що зійде.
- З цього дня і до 22 червня вбивати комарів не можна