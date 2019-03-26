26 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 березня 2019 року в усьому світі відзначається "Фіолетовий день". Цей захід спрямований на те, щоб якомога більшій кількості людей підвищити обізнаність про таке захворювання, як епілепсія.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.

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Народні прикмети на 26 березня

– Якщо цього дня сильний туман – літо буде непогожим.

– Ведмідь прокинувся – прикмета того, що почалася справжня весна.

– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.

– Цього дня вода має цілющу силу, відтак з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.

– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.

– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.

– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.

– Порізатися цього дня – до сильного переляку.

Що можна робити 26 березня

1. Якщо цього дня покупатися в чистій воді – не будете хворіти. Можна купатися в джерелі або джерельній воді.

Що не можна робити 26 березня

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.