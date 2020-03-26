26 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 березня в народі називається Никифоровим днем або Туманником. Також цього дня у світі відзначають "Фіолетовий день" або День хворих на епілепсію.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.

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Народні прикмети на 26 березня

– Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.

– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.

– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.

– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.

– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.

– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.

– Порізатися цього дня – до сильного переляку.

Що можна робити 26 березня

1.Сьогодні хороший день для навчання, розширення кругозору та особистісного розвитку.

Що не можна робити 26 березня

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.