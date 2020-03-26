24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

26 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 26 березня / Крапка

26 березня в народі називається Никифоровим днем або Туманником. Також цього дня у світі відзначають "Фіолетовий день" або День хворих на епілепсію.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.

Читайте також: Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні

Народні прикмети на 26 березня

– Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.

– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.

– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.

– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.

– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.

– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.

– Порізатися цього дня – до сильного переляку.

Що можна робити 26 березня

1.Сьогодні хороший день для навчання, розширення кругозору та особистісного розвитку.

Що не можна робити 26 березня 

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.

Головні новини 25 березня: продовження карантину, затримання Кожари
сьогодні
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
25 березня 15:02 У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
Юлія Михайлова
25 березня 13:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
25 березня 12:01 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
25 березня 11:30 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова
24 березня 19:35 "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук