26 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 березня в народі називається Никифоровим днем або Туманником. Також цього дня у світі відзначають "Фіолетовий день" або День хворих на епілепсію.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Терентій, Христина.
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Народні прикмети на 26 березня
– Якщо цього дня сильний туман – літо буде дощовим.
– Рання гроза і північний вітер – весна буде прохолодною.
– Сонячний день віщує відмінний урожай зернових.
– Північний вітер 26 березня подув і прогримів перший грім – весна буде затяжною, а літні дні будуть холодними.
– Якщо під час грози дме теплий, південний вітер, то літо і весна будуть теплими.
– Прилетіли лебеді – чекай снігопаду.
– Порізатися цього дня – до сильного переляку.
Що можна робити 26 березня
1.Сьогодні хороший день для навчання, розширення кругозору та особистісного розвитку.
Що не можна робити 26 березня
1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.