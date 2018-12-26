26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1160
26 грудня 2018 – яке свято в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 26 грудня / unsplash.com

26 грудня 2018 року вшановується пам'ять ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста, Мардарія. Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою буде погода в кожному місяці наступного року.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Володимир, Євген, Іван, Микола, Орест.

Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців

Народні прикмети на 26 грудня:

– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.

 – Яка погода цього дня, таким і січень буде.

Що можна робити 26 грудня

1.  Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

2. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.

3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.

Що не можна робити 26 грудня

1. Цього дня не можна лаятися.

2. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

3. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.

4. Не починайте жодних нових справ.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
26 грудня 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
Єлизавета Герасимюк 1151
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
26 грудня 20:06 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3364
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
26 грудня 17:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 33570
Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
26 грудня 15:56 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
1029
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
26 грудня 13:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
84463
Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
26 грудня 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
Анастасія Манюхіна 702
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук